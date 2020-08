Kvinne siktet for forgiftning i Trøndelag varetektsfengsles i fire nye uker

Kvinnen som er siktet for å ha forgiftet sin tidligere ektemann, fikk torsdag forlenget varetekten med fire nye uker i Sør-Trøndelag tingrett.

– Mistanken mot siktede er styrket gjennom etterforskningen, sier politiadvokat Charlotte Aspehaug i Trøndelag politidistrikt til NRK.

Siktede motsatte seg ikke fengslingen. Kvinnen i 50-årene fra Trøndelag opplyste at hun trives i fengsel, der hun har vært i varetekt siden juni.

Kvinnen er mistenkt for å ha forgiftet sin tidligere ektemann med en plante fra hjemmet deres som inneholder nervegiften akonitin. I løpet av våren var ektemannen flere ganger innlagt på St. Olavs hospital med livstruende skader. Blodprøver viste spor av akonitin.

Kvinnens forsvarer, advokat John Berg, sier det ikke finnes bevis for at hun står bak forgiftningen.

For den fornærmede har det tatt tid å innse at hun er mistenkt for å stå bak forgiftningen.

– Han er fremdeles i sjokk over at den tidligere ektefellen kan ha gjort noe sånt. Han sitter med mange spørsmål om hvorfor hun eventuelt har ønsket å gjøre dette, sier mannens bistandsadvokat Vibeke Meland.

I en tidligere varetektskjennelse i saken heter det at «fornærmede har også forklart at det aldri har vært noen utfordringer eller konflikter i forholdet, men at forholdet er topp».

Den siktede kvinnen har forklart at hun mener mannen kan ha forgiftet seg selv for å få oppmerksomhet.

