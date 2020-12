En kvinne på rundt 20 år er slått ned utenfor et forsamlingslokale på Lyngseidet i Troms. To jevnaldrende kvinner skal ha stått for ugjerningen.

Hendelsen fant sted natt til søndag. Kvinnen behandles ved Universitetssykehuset Nord-Norge, opplyser Troms politidistrikt. – Hun har mulig knekt nese og var inn og ut av bevissthet, opplyser operasjonsleder Jørgen Ahlquist til NTB. Politiet har snakket med vitner til volden. Gjerningspersonene, to kvinner som også er rundt 20 år, er identifisert, men ikke funnet, ifølge operasjonssentralen. (©NTB) Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har startet julesalget Vold

Krim Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt. Her kan du enkelt bidra med din mening. Skriv ditt leserbrev her