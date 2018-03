Kvinne tapte rettssak mot borettslag - får ikke lov å ha hund

Kvinne i 60-årene begrunnet behovet for hund med at det var betryggende siden hun bor alene. Sameiet sa nei, og saken endte i retten.

Mandag i påskeuken ble en kvinne fradømt retten til å ha hund så lenge hun bor i det borettslaget hun bor i i dag, vest i Oslo.

Kvinnen har bodd i samme borettslag siden 1994. Ifølge dommen fra Oslo tingrett har det hele tiden vært forbud mot å ha dyr i borettslaget, men det ble åpnet opp for unntakstilfeller i 2000.

Kvinnen søkte da om å få ha hund og begrunnet det blant annet med at husstanden lenge hadde ønsket seg hund og at det ville være fint for hennes tre barn å lære seg å ta ansvar.

Før styret hadde ferdigbehandlet søknaden hadde kvinnen likevel bestilt hund. I dommen fra Oslo tingrett kommer det også frem at hunden kom til familien omtrent samtidig som styret den gangen avslo søknaden.

Borettslaget mente at kvinnen hadde begått vesentlig mislighold ved å ha hund og leiekontrakten ble sagt opp i 2001.

Hunden døde - skaffet ny

I dommen heter det:

«Oppsigelsessaken endte deretter opp i Husleietvistutvalget, der XX (kvinnen) i 2002 ble frifunnet med den begrunnelsen at hun hadde gode grunner for å holde hund, og det derfor ikke forelå noe vesentlig mislighold. Utvalget viste særlig til en legeerklæring fra 2001 der det ble konkludert med at "det er av stor betydelse for XX og hennes barns helsetilstand at de får beholde hunden".»

Våren 2011 døde hunden til kvinnen, men hun skaffet seg ifølge dommen en ny hund høsten 2013. Men hun sa aldri fra til styret om at hennes første hund hadde dødd.

I dommen heter det videre:

«I starten av 2017 tok styret kontakt med XX (kvinnen) fordi de hadde fått opplysninger om at hun hadde hund. I etterfølgende korrespondanse med borettslagets daglige leder opplyste XX at hun hadde overtatt hunden fra datteren sin (...).»

Styret mente hundeholdet måtte opphøre og kvinnen fikk en frist på to måneder til å kvitte seg med den.

I en ny søknad til sameiet oppga kvinnen følgende årsaker for å kunne beholde hunden sin:

Velferdsmessige grunner.



Betryggende med hund når jeg bor alene i første etasje.



Motivasjon til turgåing.



Helsemessige grunner.





- Hunden ikke til ulempe for andre

Det går frem av dommen at hennes lege anbefalte at hun skulle få beholde hunden sin.

Søknaden ble i april 2017 avslått og det ble vist til at velferdshensyn ikke var tilstrekkelig god grunn til dispensasjon. Det holdt heller ikke at hun hadde legeattest.

Det ble aldri enighet i hundekrangelen og borettslaget gikk derfor til retten for å få kvinnen til å kvitte seg med hunden.

Mandag falt avgjørelsen og kvinnen er altså fradømt retten til å ha hund så lenge hun bor i det samme borettslaget.

I dommen kommer det også frem at hunden til kvinnen per i dag ikke er til ulempe for andre. Likevel får hun altså ikke lov å beholde den.

- Dommen ble anket umiddelbart. Vi mener den er basert på en uriktig lovforståelse og mener den ikke kan bli stående, sier kvinnens advokat Dag Holmen til Nettavisen.

Kvinnen har ikke anledning til å uttale seg til Nettavisen opplyser hun selv.

Retten: - Streng praksis i borettslaget

Styreleder i borettslaget opplyser at han i samsvar med deres advokat Dag Kristen Stadheim har bestemt at de ikke skal uttale seg i saken. Advokaten har ikke besvart Nettavisens henvendelser.

Retten bemerker følgende i dommen:

«Retten har etter en samlet vurdering kommet til at de grunnene XX (kvinnen) har oppgitt, ikke innebærer gode grunner i lovens forstand. Det er lagt avgjørende vekt på at de nevnte grunnene er noe de aller fleste potensielle og eksisterende – og særlig enslige – hundeeiere kan vise til, nemlig økt livsglede, økt følelse av trygghet, samt motivasjon til å gå tur og holde seg i form. (...).

Når legen ikke har utdypet hvorvidt XXs (...) helsegevinst ved å ha hund, er over normalen, og hvorfor dette i så fall skulle være tilfellet, mener retten at det ikke kan legges avgjørende vekt på konklusjonen hans.»

Retten bemerker også i dommen at borettslaget synes å ha en «noe for streng praktisering av regelverket omkring dyrehold».

Kvinnen som tapte i retten er også dømt til å betale saksomkostninger på 113.920 kroner.

Retten har også dømt kvinnen til å kvitte seg med hunden innen 1. juli 2018, i en såkalt fullbyrdelsesdom. Dette blir uansett ikke aktuelt da dommen er anket.

