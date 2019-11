Kvinne til sykehus etter drukningsulykke i Telemark

En kvinne er kjørt til Ullevål sykehus etter at hun ble hentet opp fra Damvatn i Gransherad ved Notodden i Telemark fredag kveld.

Politiet meldte om hendelsen klokka 23.42 fredag kveld. En voksen kvinne er hentet opp fra Damvatn i Gransherad av personell fra brannvesenet.

– Politiet fikk melding om en ulykke på en brygge ved Damvatn klokka 22.10 fredag kveld. Brannvesenets overflatedykkere ankom stedet og var i vannet en halv time senere. Etter kort tid var kvinnen tatt på land, sier operasjonsleder Truls Fjeld i Sørøst politidistrikt til NTB.

Det ble iverksatt førstehjelp med en gang kvinnen kom på land. Dette fortsatte mens en ambulanse kjørte henne ut av området.

– Det er dårlig flyvær i området, så luftambulansen kunne ikke lande. Derfor kjørte ambulansen østover for å komme helikopteret i møte et annet sted og få henne til sykehus, sier Fjeld.

Hovedredningssentralen for Sør-Norge opplyser klokka 00.32 at kvinnen flys til Ullevål sykehus i Oslo med et redningshelikopter fra basen i Rygge.

Operasjonslederen sier at kvinnens pårørende er varslet.

