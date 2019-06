Kvinne til sykehus etter påkjørsel i Haugesund

En kvinne ble natt til søndag fraktet til sykehus etter at hun var blitt påkjørt i et gangfelt i Haugesund.

Sørvest politidistrikt fikk melding om påkjørselen like ved Haugesund stadion klokken 1.49 natt til søndag. Da politipatruljen kom til stedet var kvinnen allerede fraktet til sykehuset, ved bevissthet, men blødende fra et sår i hodet.

– Begge de involverte ble avhørt i løpet av natten. Sykehuset opplyser ikke pasienters tilstand til politiet, så vi vet ikke hvor alvorlig skadd kvinnen ble, men hun var våken, sier operasjonsleder Helene Strand i Sørvest politidistrikt til NTB.

Politiet har ikke grunn til å mistenke at føreren av bilen, en mann i 50-årene var ruspåvirket. I sin forklaring oppga han at han ikke så kvinnen da hun passerte over veien.

Førerkortet hans ble likevel beslaglagt, siden påkjørselen skjedde i et gangfelt, ifølge Haugesunds Avis.

