Kvinne tiltalt for drap på ektemann i fjor sommer

En kvinne i 50-årsalderen er tiltalt for å ha drept sin ektemann i parets leilighet på Grefsen i Oslo 11. juli i fjor.

Mannen, som var i midten av 30-årene, ble erklært død på stedet, like etter at nødetatene kom fram. Kvinnens to tenåringssønner var til stede i leiligheten, og det var en av dem som varslet politiet om knivstikkingen rundt klokken 23.30 tirsdag 11. juli i fjor.

Den tiltalte kvinnen er norsk statsborger, mens den drepte ektemannen var utenlandsk borger, skrev VG i fjor sommer.

– Vi mener å kunne bevise at hun forsettlig har drept ektemannen. Saken er sendt til Oslo tingrett for berammelse, og det er bedt om at det settes av sju dager til hovedforhandlingen, sier konstituert statsadvokat Tomasz Edsberg til Nordre Aker Budstikke.

Kvinnen ble pågrepet på stedet og har sittet varetektsfengslet siden i fjor. Ektemannen skal ha blitt drept med kniv.

