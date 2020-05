Kvinne varetektsfengslet i fire uker etter rekkehusbrann i Florø

Kvinnen i 20-årene som er siktet for å ha startet en brann i et rekkehus i Havrenesvegen i Florø natt til fredag, er varetektsfengslet i fire uker.

Sogn og Fjordane tingrett begrunner fengslingen i gjentakelsesfare.

Til Firdaposten sier kvinnens forsvarer Ivar Blikra at hans klient har erkjent de faktiske forhold, men hun foreløpig ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

– Hun sier at hun kastet stein på to biler, slik at rutene knuste, og at hun har startet en brann i Havrenesvegen, sier han.

Politiet fikk melding om brannen i rekkehuset i Florø i Kinn kommune klokka 2 natt til fredag. I rekkehuset brant det i to leiligheter i andre etasje, og hele bygningen ble evakuert.

Røykdykkere fikk raskt bekreftet at det ikke var folk igjen i leilighetene, og ved 4-tiden var brannen slukket.

(©NTB)