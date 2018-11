Kvinnelig barneskoleansatt siktet for voldtekt

En kvinnelig barneskoleansatt i 50-årene fra Rogaland er pågrepet av politiet og siktet for voldtekt av en mindreårig gutt, skriver NRK.

NRK skriver at gutten var tidligere elev på barneskolen hvor kvinnen for tiden er ansatt. Hun er siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 299a som omhandler voldtekt av barn under 14 år.

Det var et familiemedlem av gutten som helt tilfeldig oppdaget at han hadde fått en rekke meldinger på mobilen med seksuelt ladet innhold.

Det viste seg at meldingen kom fra denne ansatte, og saken ble politianmeldt av guttens foresatte.

Kvinnen ble pågrepet 1. november og avhørt av politiet. Hun ble ikke fremstilt for varetektsfengsling, og løslatt dagen etterpå i påvente av videre etterforskningskritt.

- Politiet er tidlig i etterforskningen og kan ikke si mer om saken på nåværende tidspunkt, sier politiadvokat Fredrik Martin Soma til NRK.

Gutten skal ved flere anledninger ha vært på besøk hos kvinnen, og de skal også ha dratt på turer sammen.

- Vi har fått vite at en av våre ansatte er siktet for voldtekt, men må nå skaffe oss mer oversikt over situasjonen. Ledelsen på skolen har foreløpig ikke gått ut med informasjon til sine ansatte, sier skolesjefen i den aktuelle kommunen til NRK.

