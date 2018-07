Kvinnelig toppblogger tiltalt for vold mot mann på privat fest

Skal ifølge politiet ha slått og kastet et glass i ansiktet til en mannlig kampsportutøver.

I høst må en kvinnelig toppblogger i 20-årene møte i retten tiltalt for vold mot en 25 år gammel mann.

Voldsepisoden skal ifølge politiet ha skjedd på en privat fest i Oslo. I tiltalen heter det:

«Søndag 25. februar 2018 ca. kl. 00.00 i XX i Oslo, slo hun YY i ansiktet samt at hun kastet et glass eller en flaske i ansiktet til YY slik at han fikk et kutt i pannen som måtte sys med fire sting.»

Advokat Cecilie Nakstad er forsvarer for toppbloggeren.

Toppbloggeren nekter for å ha gjort noe straffbart, og er uenig med politiet når de har tatt ut en tiltale for vold mot henne.

Kvinnen i 20-årene mener foranledningen til det hele var at hun ble provosert av den fornærmede mannen.

- På festen snakket jeg med en venninne før han (den fornærmede) helt ut av det blå kom bort til oss. Jeg ante ikke hvem han var, men han og kjæresten visste hvem jeg var fordi jeg er en offentlig person. Det passet dårlig at han kom bort fordi jeg og venninnen min var midt i en seriøs samtale, sier toppbloggeren til Nettavisen.

- Fikk drink i ansiktet

Videre forteller hun at den fornærmede mannen foreslo å lære venninnen hennes karate.

- Han sa at venninnen min kunne bruke karatespark mot sånne som meg. Vi begynte å le og trodde han tullet. Vi forventet at han kom til å gå bort, men han ble stående. Til slutt ba vi ham bestemt om å gå. Da begynte han å bli ufin og kalte meg stygge ting.

Etter hvert skal toppbloggeren bestemt ha bedt den fornærmede mannen om å gå vekk dersom han ikke likte henne. Ifølge den tiltalte kvinnen skal han da ha fortsatt utskjellingen av kvinnen, noe som førte til at hun svarte med samme språk og de to brøt ut i krangel.

- Plutselig kjente jeg at jeg fikk en drink i ansiktet. Jeg fikk sprit inn i øynene og kjente at det svidde. Jeg fikk panikk og kastet glasset i hånden i retningen hvor spriten kom fra. På dette tidspunktet så jeg ingenting, jeg var i sjokk, redd og kastet armen ut i ren refleks. Det var aldri meningen å treffe ham, men han hadde uflaks.

Benekter å ha slått

Ifølge tiltalen skal toppbloggeren også ha slått den fornærmede mannen. Dette benekter hun.

Politiadvokat Katja Sand Dørstad. Bildet er fra en tidligere anledning.

- Det har jeg aldri gjort. I så fall må det ha vært at jeg dyttet ham da han ikke ville la meg og venninnen min være i fred. Da dette skjedde opplevde både jeg og venninnen min ham som aggressiv og pågående. Jeg var redd og reagerte spontant med å dytte ham fra meg.

Ifølge toppbloggeren skal mannen ha sparket etter henne da hun var på vei på badet, etter at hun hadde truffet ham i pannen med glasset.

Den fornærmede er i 20-årene og er kampsportutøver. Han ønsket ikke å kommentere saken da Nettavisen snakket med ham onsdag kveld.

Kvinnens forsvarer, Cecilie Nakstad, understreker at det var den nå tiltalte toppbloggeren som først anmeldte forholdet. Men politiet har altså likevel tatt ut tiltale mot henne. Nettavisen er kjent med at anmeldelsen hennes skal ha blitt henlagt på bevisets stilling, noe politiet ikke ønsker å bekrefte.

- Forut for hovedforhandling (rettssaken) ønsker ikke påtalemyndigheten å gå i detalj i bevisførselen. Dette vil komme frem i retten. Det er et samlet bevisbilde som vi mener støtter opp under tiltalebeslutningen. Utover dette har ikke vi ytterligere kommentarer til saken, sier politiadvokat Katja Sand Dørstad i Oslo-politiet til Nettavisen.

Er på topplister

Den tiltalte kvinnen har hyppig frekventert på ulike blogg-topplister, og er fremdeles i toppsjiktet. På Instagram har hun over 70.000 følgere, og hun profilerer seg også i ulike sosiale medier-kanaler.

Kvinnen i 20-årene har i tillegg vært deltaker i en av Norges mest populære realityserier i løpet av de aller siste årene. Toppbloggeren har også skapt offentlig debatt på grunn av bloggen sin.

Kvinnen er tiltalt etter straffelovens paragraf 273, som omhandler kroppsskade.

I loven heter det:

«Med fengsel inntil 6 år straffes den som skader en annens kropp eller helse, gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkaller bevisstløshet eller liknende tilstand hos en annen.»

Selv om øvre strafferamme er seks års fengsel, er det trolig nedre del av skalaen som er aktuelt i denne saken, dersom hun skulle bli dømt i retten.

