La ut flere filmer av seg selv i 270 km/t. Ung mann under 20 år fra Rana pågrepet av politiet

Mann pågrepet etter å ha publisert video der han råkjørte.

(ranablad.no): Politiet melder at de mandag kveld har pågrepet en ung sjåfør under 20 år fra Rana kommune etter tips og snap- og instagramfilmer, der han har hastigheter rundt 250-270 km/t i bil.

Kjøringen har foregått både i Rana, Hemnes, blant annet på Bjerka og i Korgfjelltunnelen, og helt sør til nordlige deler av Trøndelag.

- Han har vært flere steder over store distanser, og når sjåføren selv lager filmer av det så tar det kaka, sier operasjonsleder Fredd Leirvik i Nordland politidistrikt til Rana Blad.

Han rister på hodet over at det er mulig å kjøre så fort, og takker de mange som har tipset om kjøringen slik at ungdommen som maks har hatt førerkort i to år, nå sitter inne til avhør på politistasjonen i Mo i Rana.

- Når man kjører i 270 km/t forflytter man seg 75 meter i sekundet. Man kan selv regne ut hvor langt man kan flytte seg på kort tid, sier Leirvik.

- Og ikke minst er det livsfarlig!

- Det er viktig å få stoppet slike sjåfører, de har ingenting på veiene å gjøre.

Operasjonslederen priser seg lykkelig over at villmannskjøringen ikke har ført til noen ulykker. Fartsgrensen er 80 km/t på de fleste strekningene der kjøringen i mellom 250 og 270 km/t har foregått.

Leirvik sier at jurist får avgjøre hans videre sjebne etter avhøret mandag kveld.

