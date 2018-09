Lager flere gågater i Oslo sentrum - setter av nesten 100 millioner kroner

Byrådet i Oslo fortsetter satsingen på et bilfritt sentrum i budsjettet og setter av penger til to nye gågater.

OSLO (Nettavisen): Onsdag legger byrådet i Oslo fram budsjettet for 2019 og økonomiplan for 2019-2022. På 2019-budsjettet settes det av 95,5 millioner kroner som blant annet brukes til å etablere nye gågater, én i Øvre Slottsgate, den andre i Olav Vs gate, får Nettavisen opplyst fra byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG).

Øvre Slottsgate går mellom Rådhusgata og Grensen, mens Olav Vs gate går fra Nationaltheatret til Rådhusplassen.

- Enklere for butikkene

- I 2019 vil Øvre Slottsgate opparbeides som gågate fra Christiania Torv til Prinsens gate, slik at det blir en sammenhengende gågate fra Christiania Torv og opp til Egertorget. Da skal det også bli enklere for butikkene å ta i bruk gata til for eksempel uteservering eller andre aktiviteter. Olav Vs gate er en viktig gate for at fotgjengere skal komme seg lett fra fjorden og Aker brygge til Nationaltheatret og Karl Johan. Den øvre delen av gata skal bli til gågate, og vi ser her på ulike løsninger som inkluderer områder for lek og opphold, sier Marcussen i et epostsvar til Nettavisen.

Hanna E. Marcussen, MDG-politiker og byråd for byutvikling i Oslo kommune.

Ennå ikke vedtatt

Arbeidet med omregulering av gatene har såvidt kommet i gang, men er ennå ikke vedtatt. Byrådets plan er at arbeidet med gatene skal komme i gang neste år.

I 2019 kommer det til å være store byggearbeider i Olav Vs gate, så den vil ikke kunne ferdigstilles til gågate før i 2020. I stedet skal byggeplassen bli brukt som en utstilling for fossilfri anleggsdrift, i forbindelse med miljøhovedstadsåret 2019, opplyser Marcussen.

Gårdeiere klager

Det har ikke manglet på kritikk mot byrådets satsing på et bilfritt byliv. I år kommer Karl Johans gate til å ha 1,25 millioner færre fotgjengere enn i fjor, ifølge tellinger fra eiendomsutvikler Søylen Eiendom.

- Miljøhensyn er selvsagt positivt, men det faktum at det går ut over butikkomsetning og arbeidsplasser er ikke noe det sittende byrådet bryr seg om, sier Carl Erik Krefting, styreleder i Byfolk, en interesseforening for gårdeiere i Oslo sentrum.

Svarer på kritikken

Hanna E. Marcussen svarer kritikerne slik:

- Sentrum er for dårlig tilrettelagt for folk som bor i Oslo og ønsker å bruke byen, spesielt barn, unge og eldre. Å sette av store arealer til parkering og støyende biltrafikk går ut over bylivet. Det er for få grønne lunger og for lite beplantning, og en del av grøntområdene har vært i dårlig forfatning. Mange av gatene og torgene i sentrum er gamle og slitt, dominert av trafikk og parkering. Barna har ingen steder å leke, og det finnes knapt benker og gratis sitteplasser å sette seg ned på. Det gjør vi noe med nå, sier hun.

I tillegg til to nye gågater settes det av penger til etablering av flere lekeplasser, drikkefontener, gatekunst, benker, flere HC-plasser samt næringsparkering.

Oslo-budsjettet for 2019 legges fram klokka 13. Du kan følge presentasjonen her.

BLIR GÅGATE: Øvre Slottsgate går mellom Rådhusgata og Grensen og er en av gatene byrådet vil gjøre helt bilfri.

