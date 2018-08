Lagerhopp førte til oljefall på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs fulgte etter Equinor og oljeprisen onsdag, og endte ned 1,46 prosent til 882,73 poeng.

Aksjekursen til børsens største selskap – Equinor – falt 1,7 prosent onsdag, noe mindre enn fallet i oljeprisen.

Fatet med nordsjøolje gikk for 70,6 dollar på spotmarkedet onsdag ettermiddag, etter et prisfall på 2,2 prosent. Amerikansk lettolje var ned omtrent like mye, og ble omsatt for 64,8 dollar fatet. Ifølge E24 skyldes prisfallet på olje et overraskende økning i amerikanske oljelagre.

Blant lokomotivene på hovedindeksen, var Hydro den største taperen, med et kursfall på 3,4 prosent. Også petroleumsrelaterte selskaper, som TGS (-6,7 prosent), PGS (-5 prosent) og Subsea7 (-3,6 prosent), figurerte høyt på taperlisten og bidro til det største fallet i hovedindeksen på nesten et halvt år.

Equinor ble omsatt for 579 millioner kroner, og toppet onsdagens omsetningsliste, etterfulgt av Norsk Hydro og Marine Harvest (-1,6).

Også de europeiske børsene var dominert av negative tall onsdag. DAX 30 i Frankfurt var ned 1,6 prosent. I Paris gikk CAC 40 ned 1,8 prosent, mens i London gikk FTSE 100 ned 1,5 prosent.

(©NTB)

