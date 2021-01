Lagleder tiltalt for voldtekt på Norway Cup

En mann i 50-årene må neste uke møte i retten, tiltalt for voldtekt av en jente under 16 år han var lagleder for på Norway Cup i 2005.

Voldtekten skal ha funnet sted på et rom på skolen der laget bodde under turneringen, skriver Nettavisen. Mannens forsvarer, advokat Torbjørn Kolås Sognefest, sier at hans klient ikke erkjenner straffskyld. Ifølge statsadvokat Trond Høvik dreier tiltalen seg om voldtekt i tilknytning til Norway Cup i 2005, samt overgrep fram til 2007. Ifølge tiltalen ble voldtekten begått på en særlig smertefull eller krenkende måte. – Det er en veldig krevende sak for henne, og det har vært en lang prosess å komme der hun er i dag. Dette er vanskelig på flere måter. Min klient har vært sterkt preget og slitt med psykisk sykdom som følge av overgrepene hun har vært utsatt for, sier jentas bistandsadvokat Beate Hamre. Den tiltalte mannen sitter i dag fengslet for en annen sak. Høyesterett dømte mannen til 21 års fengsel for bestilling og instruering av seksuelle overgrep mot små barn på Filippinene. Rettssaken er berammet til å gå i Bergen tingrett fra 18. til 25. januar. (©NTB) Reklame Fem grep som gir deg bedre økonomi i 2021 Krim

Rettssaker

