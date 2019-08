Lagmannsretten forkaster Krekars anke

Borgarting lagmannsrett forkaster mulla Krekars anke om varetekt i forbindelse med utleveringsbegjæringen fra Italia.

Det skriver Nettavisen.

Krekar ble i midten av juli fengslet i fire uker i Oslo tingrett, etter at han ble pågrepet av PST. Det skjedde etter at han den 15. juli ble dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging i Italia, uten at han selv var til stede.

Hans forsvarer, advokat Brynjar Meling, anket 30. juli Oslo tingretts beslutning om varetektsfengsling. Han mener det ikke er grunnlag for varetektsfengslingen av hans klient og anket dommen.

