Lagmannsretten vil ikke ta Malthe-Sørenssens anke

Bedrageridømte Geir Selvik Malthe-Sørenssen (53) får ikke anken sin behandlet i Borgarting lagmannsrett. Dommen på tre års fengsel var riktig, mener domstolen.

Lagmannsretten fastslår at en ny vurdering av straffeutmålingen ikke ville gitt noe annet resultat enn det Oslo tingrett kom fram til: Tre års fengsel, ifølge VG.

53-åringens forsvarer, advokat Trygve Staff, har i et støtteskriv påpekt at liggetid hos politiet, trusler fra kriminelle og Malthe-Sørenssens tilståelser gir rom for ytterligere strafferabatt. Men lagmannsretten finner ingen grunner til at straffen skulle være noe mildere enn tre år og slår fast at den tidligere journalisten og forfatteren fikk nok fradrag i straffen da saken gikk for tingretten.

Dommen på tre års fengsel var ett år mildere enn det aktor ba om – til tross for at Oslo tingrett ikke fant noen formildende omstendigheter. I sju tilfeller lurte Malthe-Sørenssen banker og enkeltpersoner til å utbetale ham totalt nesten sju millioner kroner. Han erkjente straffskyld på alle punkter i tiltalen.

Pengene gikk blant annet til å betale for privat forbruk.

– Lagmannsretten bemerker at det er straffeskjerpende at bedrageriene har foregått i flere perioder og over lengre tid, samlet i om lag 2,5 år, og overfor blant annet to personer i tiltaltes nærmeste familie. Domfeltes handlinger har medført store påkjenninger både økonomisk og psykisk for flere av de fornærmede, hvilket må tillegges betydelig vekt i skjerpende retning, står det i avgjørelsen.

Staff sier at han og klienten er uenige i avgjørelsen.

