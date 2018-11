Laksefall trakk børsen nedover

Nedgang blant flere lakseselskaper og for Equinor bidro til å sende hovedindeksen nedover på Oslo Børs. Den endte på 890,91 poeng – en nedgang på 0,3 prosent.

I sin børskommentar påpeker E24 at flere lakseselskaper gjorde det dårlig i løpet av dagen. Bakkafrost og Norway Royal Salmon la fram resultater under pari, og de to aksjene var ned henholdsvis 7,00 og 14,06 prosent. Fallet spredte seg i sektoren og flere andre oppdrettsselskaper hadde nedgang.

Dagens mest omsatte aksje var Equinor, som hadde en nedgang på 0,33 prosent. Flere av de andre aksjene på listen over de ti mest omsatte hadde nedgang, deriblant Telenor (-0,03 prosent), Marine Harvest (-0,87 prosent), Norsk Hydro (-1,46 prosent) og DNB (0,06 prosent).

Hegnar.no påpeker at det var til dels store utslag på børsen tirsdag. Flere profilerte aksjer falt kraftig, deriblant Fred. Olsen Energy (-24,8 prosent) som presenterte et nytt forslag til refinansiering mot slutten av dagen. Også Gaming Inniovation Group stupte etter å ha lagt fram skuffende resultater. Aksjen endte ned 18,6 prosent.

Oljeprisen har falt det siste døgnet og et fat nordsjøolje omsettes nå for rundt 72 dollar.

Ute i Europa har DAX 30-indeksen i Frankfurt hatt en nedgang på 0,04 i løpet av dagen, mens FTSE 100 i London har gått tilbake med 0,91 prosent. CAC 40-indeksen i Paris har gått tilbake med 0,4 prosent.

