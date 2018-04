Lan Marie Berg (MDG) slår tilbake mot Siv Jensen

- Jeg trodde Frp ville lytte til folk flest? undres miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i Oslo.

Frp-leder Siv Jensen langer ut mot Miljøpartiet de Grønnes (MDG) politikk i Oslo, der de blant annet fjerner over 700 parkeringsplasser i sentrum.

- Problemet til MDG i Oslo er at de er ensporet. De har glemt at folk også er avhengig av bilen, sa Jensen på Politisk kvarter på NRK torsdag.

Jensen mente at MDG bommer helt når det gjelder vanlige folks behov i hverdagen.

- De stenger ned hele Oslo sentrum, den skal bli bilfri, og de fjerner parkeringsplasser. Hvordan tror de at en vanlig gjennomsnittfamilie skal klare å få handlet på Ikea for eksempel? sa hun.

- Trodde Frp ville lytte



Men nå slår miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), tilbake mot kritikken i et langt Facebook-innlegg:

«Spør folk flest i byen din hva de ønsker seg! Klimaundersøkelsen vår viser at over 7 av 10 innbyggere i byen støtter Oslos ambisiøse klimamål, og over halvparten ønsker seg bilfritt sentrum. Over to tredjedeler ønsker bedre tilrettelegging for sykkel, over tre av fire ønsker bedre framkommelighet for gående. Over halvparten svarer dessuten at fremkommelighet for syklister og gående bør prioriteres foran bilister, mens bare en av fem er uenige, skriver Berg, før hun påpeker:

«Jeg trodde Frp ville lytte til folk flest? Bør ikke det gjelde i her i Oslo også?».



- Ikea er ikke i sentrum



MDG-byråden reagerer også på at Jensen påstår at politikken deres skaper problemer for folk som skal handle på Ikea.

«I dag sa du på radio at bilfritt sentrum gjør det vanskelig handle møbler på IKEA. Men om du rusler en tur i sentrum, vil du se at IKEA ikke ligger der. Den ligger på Furuset og på Slependen», skriver hun.

Berg viser til at «handelen og livet myldrer» i gatene der fotgjengere og syklister er prioritert over biler, som i Karl Johan og på Aker Brygge.



«Og du vil oppdage at noen få biler kan ta utrolig mye plass sammenlignet med flertallet på buss, trikk, sykkel eller til fots», påpeker hun.



SLÅR TILBAKE: I et lengre Facebook-innlegg slår Lan Marie Nguyen Berg tilbake mot Siv Jensens kritikk av deres politikk i Oslo.

- Ikke nok for å nå målet



Jensen, som nå ønsker at Frp skal kapre flere miljøvelgere, mener det er en utopi å tro at bilene blir borte.

- Vi har fått til en vridning av bilavgiftene. Utslippene går ned fordi vi har lagt til rette for at det er lønnsomt for vanlige folk å kjøpe seg utslippgjerrige biler. Det gjør at bilparken fornyer seg, men at folk fortsatt får mulighet til å bruke bilen som fremkomstmiddel, sa Frp-lederen.

Men Berg på sin side, anbefaler Jensen å snakke med sine egne fagfolk.

«Som finansminister kan du for eksempel prate med økonomer som kan fortelle deg at deres vridning i bilavgiftene ikke er nok til å nå klimamålene. Regjeringens egne fagfolk kan også fortelle deg at E18 vestkorridoren er samfunnsøkonomisk ulønnsom, mens sykkelveier er en kjempegod investering, som gir bedre folkehelse og miljø, mer livsglede og mindre kø», skriver hun i Facebook-innlegget.

- Ønsker dere flere biler likevel?

Berg trekker også fram klimeforliket i Stortinget, som sier at det skal være null vekst av trafikken inn til byene.

«Det sier også deres Nasjonale transportplan. Kanskje du skal ta en prat med Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen om hva slags samferdselspolitikk dere faktisk går inn for? For nå høres det plutselig ut som om dere ønsker flere biler inn til byen allikevel», skriver hun, og legger til:

«Det vil nok ikke Høyre og Venstre like».

