Latvier møter i retten tiltalt for juleborddrapet i Holmenkollen

Tirsdag starter rettssaken mot en latvisk mann i 30-årene som er tiltalt for å ha drept en polsk kollega under et julebord i Holmenkollen i 2018.

Den polske mannen døde av forblødning kort tid etter at latvieren stakk ham med kniv i en lavvo, ifølge tiltalen. Hendelsen fant sted i en lavvo ved Holmenkollen skianlegg i 2.30-tiden natt til 15. desember 2018. Det var 57 år gamle Piotr Bogusz fra Polen som ble drept. Den tiltalte latvieren ble i 2017 dømt til 21 dagers fengsel for knivtrusler. Det er satt av tre dager til rettssaken, som starter i Oslo tingrett tirsdag i neste uke. (©NTB)