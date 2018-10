Lav temperatur og lavtrykk kan gi snø på fredag

Store deler av Østlandet kan oppleve å få årets første snø i slutten av uka.

Det melder Meteorologisk Institutt på Twitter.

Utover fredagen vil temperaturen falle på Østlandet, og et lavtrykk vil prege været i landsdelen. Da er det mulighet for at den første snøen vil komme til lavlandet, skriver Meteorologene.

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk Institutt Magni Svanevik, opplyser til Nettavisen at det er et lavtrykk som kommer inn og passerer Sør-Norge som gjør at det blir litt kaldere luft i løpet av fredag, og da særlig i indre deler av Østlandet.

- Lavtrykket vil også komme i de litt lavere strøkene, og ikke bare i nord og høyden. Det vil bli kaldest i de indre strøkene av Østlandet, sier Svanevik.

Les også: Regnet bøttet ned – aller våtest på Eikemo i Hordaland

- Hvor langt inn i landet nedbøren kommer er litt usikkert, men at det blir noe særlig lenger nord enn Lillehammer tror vi ikke. Det vil nok komme mest sør for Lillehammer, og det vil begynne som regn og så gå over til snø iløpet av ettermiddagen og kvelden.

Svanevik legger til at det er lenge til fredag, og at det derfor er litt vanskelig å si hvor mye nedbør som kommer og hvor det kommer mest.

- Det er ihvertfall en mulighet for at det blir snø, sier hun.

I Lofoten har det har det allerede begynt å snø på grunn av kraftige byger og kald luft fra innlandet er årsaken. Meteorologene skriver på Twitter at de har troen på at temperaturene stiger og at snøen vil gå over til regn etter hvert.

Det snør helt ned i fjærsteinene i deler av #Lofoten nå 🌨️ Kraftige byger og kald luft fra innlandet er årsaken, men vi har trua på at temperaturene stiger og at det går over til regn etter hvert. pic.twitter.com/RsQ4fm2qUm — Meteorologene (@Meteorologene) 23. oktober 2018

Saken oppdateres

Mest sett siste uken