Lav tillit blant nordmenn til at folk følger smittevernråd

65 prosent svarer at de ikke har tillit til at folk flest i Norge følger råd for å unngå koronasmitte, ifølge Norsk koronamonitor. Bekymringen for smitte øker.

Kun 16 prosent har tillit til at folk flest følger rådene, ifølge Opinion , som står bak undersøkelsen. Andelen som ikke har tillit, har økt med 12 prosentpoeng fra juli og 36 prosentpoeng fra mai. 56.000 nordmenn er spurt om de er bekymret for å bli smittet. De siste dagene oppgir 46 prosent at de er bekymret, opp 7 prosentpoeng fra rekordmåneden mars. 26 prosent er ikke bekymret. Bekymringsnivået har aldri vært høyere enn nå. 10.000 nordmenn er spurt om de er positive eller negative til å bruke munnbind. Den siste uken svarer 55 prosent at de er positive, mens 18 prosent er negative. Det har vært en økning gjennom august blant dem som svarer at de er like oppmerksomme på å vaske hender og holde avstand som tidligere i pandemien. Dette gjelder når åtte av ti nordmenn, eller 78 prosent, og er en oppgang på 10 prosentpoeng fra juli. (©NTB)

