Lave verdier av plantevernkjemikalier i norske matvarer

I fjor kontrollerte Mattilsynet 1.155 ferske og fryste matvarer for å sjekke nivået av plantevernmidler. Ingen av de norske varene hadde for høye verdier.

I de utenlandske varene som ble kontrollert, ble det påvist rester etter plantevernmidler som var over grenseverdien i 25 prøver, altså i 2,2 prosent av tilfellene, opplyser Mattilsynet.

– Av disse ble 17 prøver (1,5 prosent) betegnet som overskridelser, skriver tilsynet.

Importørene av disse varene blir fulgt opp.

14 ulike stoffer i rosinprøve

Det nasjonale overvåkingsprogrammet undersøker alle typer matvarer, men konsentrerer seg spesielt om mat som er viktig i det norske kostholdet

– Dette er blant annet appelsiner, epler, jordbær, bringebær, poteter, ris, tomater, salat og hvete. Det tas også prøver av næringsmidler som er nye på markedet og av produkter som man erfaringsmessig vet kan inneholde flere plantevernmiddelrester enn andre, som rosiner, opplyser Mattilsynet.

I én prøve av rosiner fra Kina ble det funnet rester av 14 ulike plantevernmidler, hvor ingen av funnene var over grenseverdien. Mattilsynet har vurdert prøven og beregninger viser at nivået ikke er så langt under nivået for grensen for trygt inntak.

Det ble også analysert 22 prøver av barnemat (grøt, velling, middagsretter, drikker, skumpinner og maispinner). Det ble ikke påvist rester av plantevernmidler i disse prøvene.

– Lave verdier

Plantevernmidlene brukes blant annet til å stoppe ugress og angrep fra sopp, insekter og midd under dyrkingen av maten. Det er vanlig at det kan finnes rester av midlene i matvarer, men myndighetene har satt en øvre grense for verdiene for å begrense omfanget og risikoen.

– Generelt sett var det lave verdier av plantevernmiddelrester i prøvene som ble analysert. Vel to tredeler av funnene har målte verdier som er mindre enn 10 prosent av grenseverdien for plantevernmiddelet som er påvist, opplyser Mattilsynet.

Prøvene er testet opp mot 352 forskjellige stoffer som er på overvåkingslisten.

