Lavere kostnader og økte inntekter for Norwegian

Norwegian fikk et resultat før skatt på 111 millioner kroner i andre kvartal. Det er en nedgang, men selskapet viser til lavere kostnader og høyere inntekter.

Inntektene per setekilometer (RASK) økte med 13 prosent, og inntektene per passasjerkilometer (yield) steg med 11 prosent.

– Kvartalstallene viser at vi leverer på strategien om å gå fra vekst til lønnsomhet. Til tross for driftsutfordringer utenfor vår kontroll, som 737 MAX-problemene, leverer vi det høyeste underliggende driftsresultatet for andre kvartal i Norwegians historie. Jeg er også tilfreds med bestillingene fremover, spesielt på langdistanse, sier konsernsjef Bjørn Kjos.

12. mars satte Norwegian alle sine 737 MAX-fly på bakken. Det skjedde etter at et Ethiopian Airlines-fly av samme modell to dager tidligere styrtet kort tid etter avgang. Alle 157 om bord omkom. I oktober 2018 mistet 189 mennesker livet da et 737 MAX 8-fly fra Lion Air styrtet i Indonesia.

I kvartalsrapporten kommer fra fram at Norwegian anslår kostnadene til situasjonen rundt MAX-flyene til 700 millioner kroner for 2019. Ifølge E24 var dette anslaget tidligere på en halv milliard kroner.

Resultatet før skatt i årets andre kvartal er svekket fra 370 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

(©NTB)