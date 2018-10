Lavpriskjedene tar markedsandeler

Kiwi, Rema 1000 og Extra er de eneste dagligvarekjedene som tar markedsandeler i Norge for tiden.

Samtidig taper supermarkedkjeder som Meny og Coop Mega terreng, skriver Nettavisen.

Det viser de siste tallene fra markedsundersøkelsesbyrådet Nielsen, som måler utviklingen i dagligvarebransjen så langt i år.

Av de tre store dagligvarekonsernene, går både Rema 1000 og Norgesgruppen fram, mens Coop går tilbake.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop sier det er to grunner til at Coop går tilbake 0,3 prosentpoeng.

– Vi møter våre egne sterke tall fra fjoråret og vi åpner for få nye butikker sammenlignet med våre konkurrenter. Her skal vi bli flinkere og planlegger for en rekke butikketableringer over hele landet de neste årene, sier Kristiansen.

Kiwi er den av kjedene som har størst organisk vekst, altså vekst i eksisterende butikker, og øker andelen sin med 0,4 prosentpoeng.

– Kiwi møter svært tøffe tall fra tidligere i år, og vi er derfor strålende fornøyd med å ha den suverent høyeste organiske veksten i hele dagligvaremarkedet, sier Kiwi-sjef Jan Paul Bjørkøy i Kiwi til Nettavisen.

