Lege advarer mot korøvelser etter smitteutbrudd i kor på Sørlandet

Etter at 27 medlemmer har fått påvist koronasmitte etter en korøvelse forrige uke, tar kommuneoverlegen i Farsund til orde for strengere regler for korøvelser.

– Det er mye som tyder på at det å synge skaper en luftstrøm som tydeligvis har veldig stort potensial for å føre med seg virus ut i rommet, sier kommuneoverlege Ann Margret Haaland i Farsund til NRK. Totalt har 42 personer fått påvist covid-19 i kommunen som har drøyt rundt 3.400 innbyggere. Utbruddet stammer fra en øvelse det lokale koret Nordvesten hadde forrige uke. 27 av korets 43 medlemmer har fått påvist covid-19, og flere av disse er sengeliggende med høy feber. Smitten har spredt seg til tross for at koret nøye fulgte anbefalte smittevernregler, sier korleder Morten Egerhei til NRK. Mer enn 500 personer er nå satt i karantene i kommunen. Det er ikke innført spesielle restriksjoner for korøvelser i dag. Haaland sier hun håper myndighetene vil se nærmere på retningslinjene. Etter at 12 av 16 medlemmer som deltok på en korøvelse i Bergen i august fikk påvist covid-19, innførte byrådet anbefaling om tre meters avstand på korøvelser. (©NTB)