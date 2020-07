Lege ber folk i risikogrupper vente med Svalbard-tur

Smittevernlegen ved Longyearbyen sykehus råder folk som tilhører risikogrupper knyttet til covid-19, til ikke å komme til Svalbard nå grunnet sykehuskapasitet.

Overfor Klassekampen påpeker lege Knut Selmer at det er 100 mil fra Svalbard til nærmeste store sykehus.

– Det er alltid farlig å bli syk når du er langt unna et sykehus. Er du i høyrisikogruppa for korona, ville jeg ha reist til Svalbard et annet år, sier han.

Til avisa opplyser reiselivssjef Ronny Brunvoll i Visit Svalbard at de bare venter rundt 20 prosent av vanlig aktivitet denne sommeren.

– Korona traff oss på verst tenkelig tidspunkt. Vi er i krise, sier Brunvoll.

