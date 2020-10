Lege dømt for bedrageri og underslag

En Stavanger-lege er dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for blant annet grov økonomisk utroskap, grovt bedrageri, grovt underslag og grovt skattesvik.

Han er i tillegg dømt for å ha utgitt seg for å være lege etter at han hadde mistet autorisasjonen, skriver Stavanger Aftenblad.

Stavanger tingrett fant den 54 år gamle avskiltede legen skyldig i å ha lurt til seg 4,3 millioner kroner. I tillegg har han holdt unna nesten 1,9 millioner kroner som skattemyndighetene skulle hatt. Tingretten skriver at alt er gjort i egen – eller nære pårørendes – vinnings hensikt.

54-åringens advokat Brynjar Meling opplyser til Stavanger Aftenblad at hans klient vil anke dommen.

Legen mistet autorisasjonen i juni 2015 som følge av det Statens helsetilsyn beskrev som «grov mangel på faglig innsikt, uforsvarlig virksomhet og grove pliktbrudd». I november samme år ble han pågrepet av politiet

At det har gått så lang tid før saken kom for retten, førte til at mannen fikk straffen redusert fra en dom «på noe over to år» til ett år og åtte måneder.

Påtalemyndigheten la ned påstand om fengsel i tre og et halvt år.

