Lege testet koronasyk pasient uten smittevernutstyr

En kommunelege i Stord brukte ikke smittevernutstyr da han kom hjem til en pasient for å teste ham for koronasmitte. Legen er nå selv i karantene.

– Jeg ble jo helt satt ut. Selv om jeg ikke jobber i helsevesenet, så reagerte jeg jo på det. Men det var først da andre kom til meg og fortalte hvor galt dette var, at jeg ble stresset, sier pasienten til Stord24 , ifølge NRK.

Han skal selv ha tatt kontakt med legevakta på Stord etter å ha vært et sted der koronasmitte var påvist. Etter å ha blitt satt i karantene, fikk han besøk av kommunelege Lars Helge Sørheim dagen etter.

Det var kun under selve testen at Sørheim brukte vernebriller og munnbind. Han brukte verken hansker eller frakk.

Sørheim sier til NRK at han selv er frisk, men har valgt å gå i karantene etter hendelsen.

Rådmann i Stord, Magnus Mjør, sier til NRK at de ikke har noen grunn til å tvile på pasientens framstilling, og at dette er et avvik de skulle unngått.

Sørheim skal ha testet flere personer etter hendelsen, men ingen skal ha testet positivt.

– Hendelsen har heller ikke fått konsekvenser for beredskapen i Stord kommune, sier han.

