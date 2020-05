Legeerklæring ved lengre fravær gjeninnføres

Fra 1. juni kan man ikke lenger kreve å bruke egenmelding de første 16 dagene av sykefraværet. Det gjelder også covid-19-relatert fravær.

For å dempe på arbeidspresset hos primærhelsetjenesten, besluttet regjeringen 16. mars å utvide retten til bruk av egenmelding for arbeidstakere til 16. dager, står det i en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.

– Dette var et helt riktig tiltak å innføre i mars. VI måtte sørge for at fastlegene og legevaktlegene kunne bruke all sin tid og arbeidskraft på å behandle pasienter og ikke skrive sykmeldinger. Nå som smittesituasjonen har endret seg, og det rapporteres om god kapasitet i helsetjenestene, fjerner vi retten til utvidet egenmelding, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Til tross for endringen kan fortsatt arbeidsgiver velge å gi rett til å bruke egenmelding de første 16 dagene.

Endringene gjelder også frilansere og selvstendig næringsdrivende.

Fra 1. juni må disse ha sykmelding fra lege for å ha rett til sykepenger fra fjerde dag i folketrygden. Retten til sykepenger fra fjerde dag for selvstendige næringsdrivende og frilansere gjelder fortsatt bare for sykefravær som skyldes covid-19-pandemien, opplyser regjeringen.

