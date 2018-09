Mener salg av energidrikker til barn og unge bør forbys

Nær halvparten av unge som drikker energidrikk får bivirkninger. Nå ønsker flere fagpersoner at salget av energidrikk til mindreårige skal forbys.

I Storbritannia er prosessen med å forby salg av energidrikker for barn og unge godt i gang. Statsminister Theresa May skal ha uttalt at forbudet vil bli innført, men at politikerne nå jobber med å avgjøre om de skal sette grensen ved 16 eller 18 år, skriver BBC.

Nå går en rekke fagpersoner ut i en kronikk publisert på Den norske legeforeningens tidsskrift ut med samme oppfordring i Norge:

«Energidrikker er risikoprodukter som ikke bør inngå i barn og unges kosthold. På grunn av skadevirkningene bør salg av energidrikker til barn og unge forbys.»

Det skriver Kaja Lund Iversen (serinorrådgiver i Forbrukerpolitisk avdeling i Forbrukerrådet), Erik Arnesen (helsefaglig rådgiver i landsforeningen for hjerte- og lungesyke), Helle Margrete Meltzer (ernæringsfysiolog og forskningssjef ved Område smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet) og Anne Lise Brantsæter (seniorforsker ved Folkehelseinstituttet).

Inntaket øker



Andelen barn og unge som drikker energidrikk har økt betraktelig de siste tre årene. Blant ungdom under 16 år, ser vi en økning på 13 prosent. Mens 54 prosent av guttene drikker energidrikk av og til, ligger prosentandelen på 41 hos jentene.

Nær halvparten av de som sier de drikker energidrikk har opplevd bivirkninger som plutselig energifall, skjelving, søvnforstyrrelser, hjertebank, hodepine, brystsmerter eller hyperaktivitet.

Frem til 2009 var energidrikkene regulert som legemidler. På grunn av det høye koffeininnholdet, hadde ikke dagligvarebutikkene lov å selge energidrikker.

«Norske myndigheter forsøkte i sin tid å stå imot liberaliseringen fra EU, som førte til frislipp. I dag er det ingenting som hindrer barn og unge i Norge i å anskaffe energidrikker. Tross helsemyndighetenes advarsler til barn og unge, øker inntaket i flere aldersgrupper,» skriver kronikkforfatterne.

- Sårbar fase



Kronikkforfatterne er ikke alene om å ønske å forby salg av energidrikker til mindreårige. Forbrukerrådet har også oppfordrer også til et forbud:

– Barn og unge er i en sårbar fase av livet, både fysisk, mentalt og sosialt. Da er det ekstra urovekkende at det er blitt helt normalt å drikke industrielt designede leskedrikker med sentralstimulerende stoffer som er forbundet med helserisiko, sier Gunstein Instefjord, fagdirektør for handel i Forbrukerrådet i en pressemelding.

