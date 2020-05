Legeforeningen håper reiseforbudet kan oppheves

Siden 12. mars har det ikke vært lov for helsepersonell å reise til utlandet. Nå mener Legeforeningen at dette bør endres.

President Marit Hermansen i Legeforeningen understreker overfor Dagens Medisin at de ikke var imot utreiseforbudet da det ble innført, men hun viser til at situasjonen nå er en annen.

– Vi har større kontroll på smittespredningen, og da mener vi at det ikke er behov for et så inngripende tiltak. Tiden for forbud er over, sier Hermansen.

Hun viser til at dette særlig kan være problematisk for utenlandsk helsepersonell.

– Mange av dem som jobber i Norge, har bakgrunn fra andre land og behov for å reise hjem til familien fra tid til annen. Dette gjelder også medisinstudenter med lisens som studerer i utlandet, sier hun.

