Legeforeningen skuffet over regjeringen

Helsesektoren burde ha vært prioritert enda høyere, konstaterer Den norske legeforening i en kommentar til regjeringens forslag til statsbudsjett.

– I fjorårets statsbudsjett viste regjeringen vilje til å prioritere helse, til tross for svært stramme rammer. Gitt de store utfordringene helsesektoren står overfor, hadde vi forventet en større satsing for 2019, sier Legeforeningens president Marit Hermansen.

Hun er skuffet over budsjettet for sykehusene og viser til at utgiftsveksten til nye legemidler alene er på 800 millioner kroner.

– Kun 1,35 milliarder i økte driftsmidler er veldig svakt og svarer ikke på de store utfordringene sykehusene står i, sier hun.

Legeforeningen er derimot mer fornøyd med regjeringens varslede tiltak for å styrke fastlegeordningen, blant annet øremerkede midler til rekruttering og veiledning av nye allmennleger.

– Vi er glade for at regjeringen har lyttet. God veiledning fra erfarne fastleger er avgjørende for å rekruttere og beholde yngre allmennleger, sier Hermansen.

(©NTB)

Mest sett siste uken