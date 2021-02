Legemiddelvirket: Trolig noe mindre bivirkninger med AstraZeneca-vaksinen

Det kan se ut som det er noe mindre bivirkninger ved bruk av koronavaksinen fra AstraZeneca enn ved vaksinene fra Pfizer og Moderna, ifølge Legemiddelverket.

Direktør Audun Hågå gikk under en pressekonferanse torsdag gjennom bakgrunnen for den betingede godkjenningen av AstraZenecas vaksine.

Studiene omfatter om lag 24.000 deltakere, og effekten ser ut til å være rundt 60 prosent, ifølge direktøren.

– Disse studiene ga ikke så mye grunnlag for å si noe om effekten på personer over 55 år. Det kom av at det var få deltakere og få sykdomstilfeller i den aldersgruppen. Ekspertene våre har allikevel denne gruppen i indikasjonen fordi man forventer at den vil ha en viss effekt. Der baserer man seg på de tidlige studiene som inkluderte den aldersgruppen, men også erfaringer fra andre vaksiner, sa Hågå.

Svarene fra en større studie i USA er også ventet snart.

Legemiddelverket har sett på bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen. Dette omfatter smerte på stedet der sprøyta ble satt, slapphet, hodepine, feber, leddsmerter, kvalme, oppkast og diaré.

– Det kan se ut som det er noe mindre bivirkninger av denne typen enn for de to mRNA-vaksinene, sier Audun Hågå.

