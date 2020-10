Legevakten i Bergen fullbooket for koronatesting

Bergen kommune oppfordrer befolkningen til å koronateste seg på drop-in-stasjonen i Fyllingsdalen fordi Bergen legevakt er fullbooket.

Det er ingen ledige testtimer hos Bergen legevakt tirsdag. Også onsdag er i ferd med å fylle seg opp, opplyser Bergen kommune i en pressemelding.

– Pågangen for å teste seg for korona på Bergen legevakt er for tiden stor. Vi oppfordrer derfor publikum til å teste seg på drop-in stasjonen i Fyllingsdalen i dag (tirsdag), sier fungerende legevaktsjef Annette Corydon.

