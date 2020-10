Lene Løken er død

Sigrun Helene Løken, bedre kjent som Lene Løken, døde natt til søndag, 73 år gammel. Løken var en sentral skikkelse i norsk kinobransje og også Ap-politiker.

Løkens familie opplyser om dødsfallet på Facebook.

– Lene Løken var en meget sentral figur i bransjen. Hun var meget dyktig i jobben. Hun gjorde mye for kino- og filmbransjen som blir stående, sier pensjonert filmjournalist Per Haddal til Kinomagasinet.no.

Løken var direktør for Film & Kino fra 1993 til 2014. Før det var hun statssekretær for daværende statsminister Gro Harlem Brundtland (Ap) fra 1990 til 1992. Fra 1992 til 1993 var hun statssekretær for daværende kulturminister Åse Kleveland.

Løken hadde en rekke verv i Arbeiderpartiet fra 1980-tallet. Blant annet satt hun i ledelsen av partiets kvinnebevegelse, og hun var også bystyrerepresentant i Oslo.

