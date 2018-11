Leserbrev omtalte homofili som «sykt» – ble ikke felt i PFU

Et omstridt leserinnlegg i Avisa Nordland, hvor homofili ble omtalt som «sykt», var ikke brudd på god presseskikk, konkluderer Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Utvalget brukte lang tid på å diskutere saken under tirsdagens møte, og flere av medlemmene ga uttrykk for at leserinnlegget reiste en «interessant» problemstilling.

Bakgrunnen for PFU-klagen var et kort leserinnlegg med tittelen «Homofile hylles», som sto på trykk 3. juli i år. Forfatteren av innlegget uttrykte misnøye med en TV-reportasje om en ung fotballspiller som var kommet ut av skapet, og omtalte det som «sykt». I tillegg insinuerte han at homofili er en skavank.

Avisa Nordland beklaget to dager senere at innlegget sto på trykk «i den form det ble publisert.»

Saken ble klagd inn av en privatperson som mente omtalen bidro til å «stigmatisere en allerede utsatt gruppe».

«Kommentarfelt»

Det var et stort spenn blant medlemmene i PFU i synet på saken. Ett medlem helte mot å felle saken for brudd på Vær varsom-plakaten, mens andre ønsket å rette kritikk mot Avisa Nordland. Til slutt ble flertallet enige om at avisen ikke hadde brutt god presseskikk.

Diskusjonen dreide seg blant annet om behovet for vern mot krenkelse, satt opp mot ytringsfriheten.

Blant annet ble det påpekt at innholdet i leserinnlegget ikke skilte seg mye fra flere kommentarer som avisene i dag godtar i kommentarfeltene sine.

– Hvor drøyt?

Etter en lang debatt sa PFU-leder Alf Bjarne Johnsen at det ligger an til dissens i saken.

Johnsen sier at utvalget forsøker å finne en løsning som både anerkjenner redaktørens rett til å bestemme hva som skjer med de sterkeste og mest krenkende innleggene, og samtidig tar hensyn til ytringsfriheten.

Utvalget mener det er opp til redaktøren å trekke grensen for hvor drøyt et innlegg kan være og samtidig holde seg innenfor presseetikken.

Sarpsborg Arbeiderblad ble felt

Flere andre saker var også oppe til behandling hos PFU tirsdag.

Bergens Tidende var innklagd av det private helseselskapet Aleris, som reagerte på en sak hvor det ble hevdet at det offentlige kunne gjort øyebehandlinger langt billigere enn konsernet gjør i dag. Utvalget mente, ifølge Journalisten, at BT hadde tilstrekkelig dekning for påstandene.

Utvalget konkluderte også med at Kapital hadde opptrådt kritikkverdig når det gjaldt retten til samtidig imøtegåelse i en sak om Nobel-komiteens leder Berit Reiss-Andersen og en privat konflikt. Men Kapital fikk samtidig skryt for store deler av de innklagde artiklene.

Sarpsborg Arbeiderblad ble felt for to brudd på Vær varsom-plakaten i forbindelse med saker hvor det ble rettet kritikk mot Sarpsborg kommune, mens Firda ikke ble felt for en sak om en angivelig stinkbombe av en fiskesilo.



