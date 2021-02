Lesesaler og campuser i Oslo-regionen kan åpnes torsdag

Studenter i Oslo-regionen kan igjen dra på lesesal og campus torsdag. Regjeringen følger dermed helsemyndighetenes anbefalinger.

Det ble klart da regjeringen valgte å oppheve alle ringtiltakene på Østlandet når de utløper natt til torsdag.

– Dette betyr at vi ikke har egne nasjonale regler som sier at campus er stengt for studenter i Oslo. Så med mindre Oslo kommune eller utdanningsinstitusjonene bestemmer noe annet, så kan studentene få ta tilbake lesesalene fra og med torsdag, så lenge de følger smittevernrådene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) til VG.

Lesesalene og campusene i Oslo-regionen ble stengt 23. januar for å hindre spredningen av den britiske virusmutasjonen. Stengingen av lesesaler og campuser varte opprinnelig fram til torsdag.

Selv om bibliotekene i de rammede kommunene fikk åpne 3. februar, forble lesesalene stengt, noe som skapte stor frustrasjon blant studentene. Den siste tiden har stadig flere krevd at lesesalene får komme tilbake.

De aktuelle kommunene er Oslo, Halden, Sarpsborg, Asker, Bærum, Fredrikstad, Hvaler, Indre Østfold, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Moss, Nittedal, Nordre Follo, Rakkestad, Rælingen, Råde, Skiptvet, Våler og Ås.

Fredrikstad og Hvaler har derimot bedt om at ringtiltakene forlenges til fredag for å kunne ha nok tid til å vurdere egne tiltak. Lesesaler og campuser der kan dermed tidligst åpne fredag.

