Savnet kvinne i Finnmark funnet nedkjølt og bevisstløs

Politiet i Finnmark fant torsdag kveld kvinnen i 70-årene som gikk seg bort i tåka på fjellet Navaren på Sørøya i Hasvik kommune.

– Hun ble meldt savnet like før klokken halv sju. Det var turfølget hennes som meldte ifra om at hun var savnet, sier operasjonsleder Jan-Olav Schjølberg til iFinnmark.

Ved 20.30-tiden opplyste politiet at kvinnen fremdeles ikke var funnet og at flere ressurser skulle settes inn, med både norske redningshunder og sivilforsvaret. En time senere meldte politiet at hun var funnet. Hun var da bevisstløs og nedkjølt. Politiet kommer tilbake med mer om hennes helsetilstand.

(©NTB)

Mest sett siste uken