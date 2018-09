Leteaksjon etter mann i 20-årene i Suldal

Politiet har natt til onsdag lett etter en mann under utfordrende forhold i Suldalsheiene i Rogaland. Han meldte selv fra at han hadde gått seg fast i skodda.

Det ble iverksatt leteaksjon etter mannen i slutten av 20-årene etter at han ringte til politiet og opplyste at han hadde gått seg fast i området rundt Skaulen i Suldalsheiene i 20-tiden tirsdag kveld.

– Det var regn og tykk tåke i området. Han oppga selv egen posisjon, så vi vet ganske nøyaktig hvor han er, sier operasjonsleder Kurt Løklingholm i Sørvest politidistrikt til NTB klokka 2.50 natt til onsdag.

Halvannen time senere var mannen ennå ikke funnet.

– Vi jobber fremdeles med å komme fram til savnede. Det er fryktelig vanskelige forhold med tett tåke og svært krevende terreng, opplyser politiet.

Det er sendt ut to søkslag fra de frivillige, kjentmenn og politiet med politihund, for å forsøke å hente ut mannen. Det ene søkslaget gikk fra Sauda-siden i retning Skaulen, men måtte ta en pause på en hytte på grunn av at det var «null sikt» i området. Det andre laget gikk fra Hamrabø i Suldal.

– De er ikke langt unna, men sliter med å finne en fremkommelig rute, skriver politiet på Twitter i morgentimene.

Mannens mobil gikk tom for strøm på natta, så det har ikke vært kontakt siden da. Savnede er våt og kald og har ikke med seg overnattingsutstyr.

