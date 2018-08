Leteaksjon etter savnet mann på Dovrefjell

Politiet har iverksatt leteaksjon etter en mann i 60-årene som ikke returnerte til turisthytta på Dovrefjell fredag.

Mannen beskrives som turvant og godt kledd, da han forlot turisthytta Snøheim på Dovrefjell klokken 9.30 fredag morgen.

Politiet ble varslet av familien hans klokken 17.46, da han ikke returnerte til avtalt tid.

Både politi, Heimevernet og frivillige letemannskaper søker etter mannen. Totalt deltar rundt 40 personer i leteaksjonen natt til lørdag.

– Det har vært ugreit vær der med vind, regn og sju grader. Men jeg har fått beskjed fra letemannskapene om at det er et greit terreng og god sikt, så de kan fortsette leteaksjonen selv om det blir mørkt, sier operasjonsleder Terese Bilterud i Oslo politidistrikt til NTB like før midnatt.



