Leter etter mann i sjøen utenfor Askøy

Det pågår en stor leteaksjon etter en mann som har falt over bord fra en seilbåt i Hjeltefjorden utenfor Askøy i Hordaland.

Rundt to timer etter at mannen ble meldt savnet, opplyser Hovedredningssentralen Sør-Norge (HRS) at han fortsatt ikke er funnet. Søket pågår med full styrke fra Anglavika til Ramsøy. HRS ber alle fartøy som trafikkerer området om å vise hensyn.

Redningsleder Eirik Walle opplyser til Bergens Tidende at det er satt i gang fullt søk med redningsskøyter, luftambulanse og et redningshelikopter som er tilkalt fra i Florø.

Operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt opplyser at det skal ha vært to personer om bord i seilbåten, men bare en av dem er savnet. Båten er lokalisert i nærheten av Anglavika på Sotra.

HRS fikk melding om hendelsen klokka 15.36 søndag og meldte klokka 17.24 at den savnede fortsatt ikke var funnet.

