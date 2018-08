Letnes søkte om å bli Sandbergs assistent i 2016

Norsk-iranske Bahareh Letnes søkte i 2016 om å bli Per Sandbergs assistent, ifølge et brev fra Sandberg til Stortinget. Sandberg ber nå om en samtale med PST.

I et brev fra fiskeriminister Per Sandberg (Frp) til Stortinget kommer det fram at Sandbergs kjæreste Bahareh Letnes i 2016 sendte inn en åpen søknad til Fiskeridepartementet om å bli hans Iran-assistent eller tolk, skriver VG.

– Søknaden ble besvart av Nærings- og fiskeridepartementet på ordinært vis. Jeg var ikke del av saksbehandlingen og kjente ikke til søknaden, skriver Sandberg.

Samtale med PST

Sandberg opplyser at han har bedt om en samtale med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for å oppklare spekulasjoner knyttet til Bahareh Letnes, ifølge Aftenposten.

– Omtalen av vårt forhold har medført mye oppmerksomhet og spekulasjoner, og det er stilt spørsmål om Bahareh Letnes' bakgrunn, som jeg ser behov for å ta opp. Jeg har derfor bedt om en samtale med PST, skriver Sandberg.

Sandberg skriver videre at han varslet Fiskeridepartementet dagen etter å ha ankommet Iran og Statsministerens kontor påfølgende dag.

– Jeg reiste med mitt private pass, ikke tjenestepass, og på turistvisum. Selv om jeg ikke hadde møter med representanter for landets myndigheter eller næringsliv, så er en statsråd alltid statsråd, skriver han.

Skriftlig spørsmål

Regjeringen har høstet kritikk fra sine politiske motstandere for å bagatellisere sikkerhetssituasjonen i saken, både fra SV og Ap.

– Solberg har sagt at det er ulik praksis fra departement til departement når det gjelder bruk av jobbtelefon på reise til høyrisikoland. Det er overraskende, all den tid rådet fra sikkerhetsmyndighetene er entydig: Ikke ta med jobbtelefonen, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes til Dagbladet.

Fylkesnes sendte mandag et skriftlig spørsmål til statsministeren hvor han ber Solberg avklare om også politikere fra andre departement har tatt med seg jobbtelefon til høyrisikoland.

– Selvfølgelig ble de kontrollert

Advokat og eksiliraner Mohammad Mostafaei mener det er åpenbart at Sandbergs mobiltelefon ble overvåket av iranske myndigheter.

– Det er den iranske sikkerhetstjenestens jobb å kontrollere politiske personer. Selvfølgelig ble de kontrollert, sier Mostafaei til TV 2.

Fiskeriminister Sandberg har tidligere opplyst at mobiltelefonen hans lå i bagasjen store deler av turen

(©NTB)

