Lettlestavis blir gratis

Klar Tale legger ut sitt innhold tilgjengelig for alle for at folk med lese- og språkvansker skal få tilgang på viktig informasjon under koronakrisen.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Klar Tale er en lettlest nyhetsavis, der språk og innhold er tilpasset folk med lese- og skriveutfordringer. Nå legges innholdet ut åpent for alle under viruskrisen. – Skoler, voksenopplæring, biblioteker og andre utdanningsinstitusjoner er blant dem som bruker Klar Tale mye. Nå er disse stedene stengt. Dermed blir det vanskelig å nå ut til de faste leserne av avisen, sier redaktør Gøril Huse i Klar Tale. (©NTB)