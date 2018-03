Penger er makt!

Penger er makt. Makt gir mulighet til påvirkning. Likestilling blir bare en drøm så lenge menn fortsatt får bedre betalt enn kvinner for å gjøre akkurat samme jobb.

En av parolene i årets 8.marstog i Oslo er: Likelønn NÅ! – aktiv politikk for kjønnsbalanse i alle yrker.

Det er en parole jeg har lyst til å stille meg bak.

For folkens, selv om vi skriver 2018 er det fortsatt sånn at menn tjener mer enn kvinner for akkurat samme jobb!

Forrige helg var jeg i Polen, i Polens riviera; Sopot, rett ved Gdansk. I år er det 100 år siden kvinner i Polen fikk allmenn stemmerett. Siden min mamma var polsk har jeg vært mange turer til Polen opp gjennom årene. Mye har skjedd i Polen, og en ting som slo meg da jeg var der nå var hvor stort mangfold det har blitt i restauranttilbudet i byen. Nå finner du alt av sushi, thai, indisk osv. Og hele bilparken byttet ut, og du skal lete lenge for å finne en eneste Lada. Det er lett å ta disse valgmulighetene som en selvfølge, men for mindre enn en generasjon siden lå landet under kommunismen, og tilgangen til nye ideer, og smaker, var mye mer begrenset.

Jeg tror mange er enige med meg i at mangfold slår å kjøre rundt i en Lada og spise rødbetsuppe hver dag.

Men selv om både Polen og Norge har vært gjennom store endringer og velstandsøkning er det likevel langt igjen før vi kan snakke om reell likestilling av makt og penger.

Selv om det fortsatt er et langt stykke igjen før vi oppnår skjønnbalanse i norske styrer og blant ledere i børsnoterte selskaper er vi heldige som lever i et samfunn hvor kvinner faktisk vil og kan fylle viktige posisjoner. Mange av de viktigste posisjonene i vår politiske ledelse fylles i dag av kvinner, og vi har flere tydelige kvinnelige ledere i næringslivet. Likevel er det sånn at kvinner måles og belønnes annerledes.

Jeg satte morgenkaffen i vrangstrupen da jeg leste kommentaren til Harald Stanghelle i Aftenposten, der han nedgraderer en vellykket næringslivsleder som Anita Krohn Traaseth til å være en som er «god til å bruke Facebook og å selvpromotere». Stanghelle kan ikke i fullt alvor ha ment det da han skrev det innlegget, håper jeg. Han må da skjønne at det er helt på trynet å omtale en kvinnelig toppleder på den måten tenkte jeg. Jeg lurte faktisk på et øyeblikk om har rett og slett fleiper. For det grenser til det komiske.

Skal vi oppnå likestilling må makten i samfunnet fordeles mest mulig likt, slik at vi omfavner det mangfoldet som finnes av ideer og kompetanse. Ikke bare er dette det eneste som er rettferdig, det er også avgjørende for at samfunnet vårt skal kunne møte de endringene som kommer med digitaliseringen og det nye arbeidslivet.

Derfor er kvinnedagen 8. mars er en av de viktigste dagene i året for meg. Likestillingskampen handler om at menn og kvinner må få tilgang på de samme rettighetene og mulighetene og bidrar til å skape et bedre, mer robust og inkluderende samfunn.

I år danner #MeToo et tungt bakteppe for kvinnedag. Som jeg også har blogget om tidligere er #MeToo bare starten. Det er en endring på gang. Vi har kommet et stykke fremover, men det er fortsatt en vei å gå - fortsatt er det for få kvinnelige toppledere i børsnoterte selskaper, og faktisk er det fortsatt en lønnsforskjell.

Men hvorfor klarer vi ikke å gjøre noe med det? Forskjellig lønn for samme arbeid er jo bare helt på trynet, det hører ikke hjemme i 2018. Det er for meg absolutt ingen logikk i det. Det burde jo være det enkleste i verden å fikse om man faktisk mener at man skal gjøre noe for likestillingen? Så hvorfor er det ingen ledere som faktisk setter seg ned, går gjennom lønnsutbetalingene og sørger for likelønn nå? De burde virkelig skamme seg. Likelønn handler for meg om menneskesyn, det er noe både menn og kvinner bør engasjere seg i. Og det viser at vi fortsatt har en vei å gå. Det bør vi sammen vise i dag - både kvinner og menn.

Hilsen Trine

www.hammerhanborg.no / e-post: trine@hammerhanborg.com

Mest sett siste uken