Likhundene har markert i Øksnes-søket

Likhundene som brukes i søket etter den savnede Truls Henrik Johansen i sjøen ved Øksnes, markerte torsdag kveld utenfor Hjellsandvika mot Tunnstad.

Politiet opplyser fredag ettermiddag at søket nå vil bli konsentrert om dette området. Det kommer å bli brukt likhunder, dykkere samt at en båt med skanner kommer til å søke i samme området.

– Det er viktig for politiet å understreke at selv om man får markering fra likhund, så er ikke dette noen garanti for at den savnede befinner seg i dette området. Men det gir grunnlag for å undersøke det nærmere, sier innsatsleder Jørn Karlsen hos politiet i Sortland.

Han opplyser videre at det er tett med sjøgress der det skal letes, og at det derfor blir hentet inn redningsdykkere fra brannvesenet i Salten for å undersøke havbunnen.

Politiet startet onsdag søk med likhunder og båt med skanner etter den savnede 23-åringen. Søkene har pågått fra Børøya mot Svinøysundet, men blir altså fredag konsentrert i det nye området utenfor Hjellsandvika mot Tunnstad.

Folk og båter blir bedt om å holde god avstand til søkene slik at de ikke forstyrrer hundene som trenger arbeidsro for å gjøre jobben sin.

