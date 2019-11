Lill Sverresdatter Larsen valgt til ny leder i Norsk Sykepleierforbund

Hele toppledelsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF) blir trolig byttet ut. Landsmøtet har valgt Lill Sverresdatter Larsen til ny leder.

Valgkomiteen vraket både forbundsleder, nestleder og 2. nestleder i sin innstilling foran valget av nytt forbundsstyre under NSFs landsmøte denne uka.

Til lederposisjonen innstilte komiteen Lill Sverredatter Larsen (40) fra Tromsø. Torsdag formiddag ble hun valgt til leder, ifølge fagbladet Sykepleien.

Tromsøværingen som er førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, har varslet en retningsendring og et taktskifte i organisasjonen.

Sittende leder Eli Gunhild By må tre av. Hun tiltrådte som leder i 2011 og har sittet i to perioder. Også By stilte til tilgjengelig for ledervervet, men ble ikke gjenvalgt.

Totalt stilte fem kanidater til ledervervet i NSF. De øvrige kandidatene var Solveig Kopperstad Bratseth, Line Orlund, Liv Heidi Brattås og Gjertrud Krokaa.

