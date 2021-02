Lillestrøm avventer innføring av nasjonale lettelser

Lillestrøm kommune sier nei til å åpne opp for arrangementer og konkurranser i idretten for barn og unge under 20 år, melder Romerikes Blad.

Ifølge avisa viderefører kommunen tiltakene de allerede har, men åpner ikke for regjeringens nasjonale lettelser fra midnatt natt til tirsdag, som blant annet at barn og unge under 20 år kan konkurrere og være med på idrettsarrangementer. Onsdag i forrige uke ble det klart at kommunen igjen åpner kjøpesentrene og åpner for skjenking. I et ekstraordinært formannskapsmøte mandag sa Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik (Ap) at effekten av dette må ses nærmere på før det eventuelt åpnes enda mer, ifølge Romerikes Blad. Det er et høyt smittetrykk i kommunen, med 153 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene. Ifølge kommuneoverlege Bettina Fossberg har det den siste uka vært flere smittede på skoler og i barnehager. – Det er flere som blir smittet på skolen og ikke i egen husstand. Vi har også utbrudd av mutert virus i Rælingen som har spredd seg til Lillestrøm, og det samme i Aurskog-Høland, sa hun på formannskapsmøtet. (©NTB)

