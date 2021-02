Line Vold: Kan ikke si at den sørafrikanske varianten gir mer alvorlig sykdom

FHIs avdelingsdirektør Line Vold mener at man foreløpig ikke kan si at den sørafrikanske virusvarianten gir mer alvorlig sykdom enn andre koronavarianter.

– Vi vet noe mer om egenskapene til den britiske varianten enn den sørafrikanske og den brasilianske. Vi har per nå ikke holdepunkter for å si at den sørafrikanske gir mer alvorlig sykdom, men det er reist spørsmål om vaksinenes effekt kan være noe dårligere for den sørafrikanske varianten, sier Line Vold til TV 2.

Etter at det er påvist utbrudd i Bergen av både den sørafrikanske og den britiske koronavarianten, sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap) til TV 2 at det kan være sannsynlig at man blir litt sykere av det sørafrikanske viruset.

Professor i medisinsk biologi, Ørjan Olsvik, ved Universitetet i Tromsø påpeker at det ikke finnes noen vitenskapelig dokumentasjon på hvorvidt mutasjonen gjør folk sykere.

– Så er det sånn at det ikke er unaturlig om folk blir mer syke i Sør-Afrika enn i Norge, fordi folks allmenntilstand jevnt over er dårligere. Derfor er det ikke direkte sammenlignbart, sier Olsvik.

(©NTB)

