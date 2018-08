Linn Wiik avslørte graviditet på direkte-TV: spydde på Vegard Harm

Kastet nesten opp på gjestene i studio.

Programleder Linn Wiik og Morten Sandøy intervjuet Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand og Vegard Harm i TV 2s «God sommer Norge», da Wiik midt i Harms svar på et spørsmål, bråreiste seg fra stolen og brakk seg.

- Beklager, kan jeg få litt papir. Jeg ble så kvalm, herregud, bare, jeg er gravid, sa Wiik til de lettere overraskede tre andre.

- Det går bra, betrygget hun deretter, før hun forlot intervjuområdet.

- Ikke helt sånn jeg hadde planlagt det

Til Nettavisen forteller Wiik at hun har fått mange meldinger etter at graviditeten ble offentliggjort på direkten.

- Det var jo ikke helt sånn jeg hadde planlagt å fortelle at jeg var gravid, sier hun.

- Heldigvis hadde vi rukket å fortelle det til de fleste av besteforeldre, nær familie og nære venner.

Hun forteller at hun har vært i relativt god form så langt i graviditeten, men at hun har opplevd å bli brått kvalm. Det skjedde altså også under intervjuet med Harm og Vasstrand.

- Midt under intervjuet kjente jeg at jeg ble kvalm, og tenkte at det hjalp med en slurk vann. Det gjorde det jo ikke, og det endte med at jeg spydde vann utover Vegard Harm.

- Glad han hadde regnjakke

Wiik forteller at både hun og Harm tok det hele med med godt humør.

- Jeg håper jeg kan berolige Harm med at det bare var vann. Han tok det med et smil, men sa det var bra han hadde på seg regnjakke, ler Wiik, som har mottatt mange lykkeønskninger etter at den gledelige nyheten ble offentliggjort på direktesendt TV.

- Vi hadde jo ikke fortalt det til så veldig mange enda. Jeg har fått veldig mange hyggelige kommentarer, og jeg tar det med godt humør.

