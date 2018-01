Listhaug: - Ingen har lyktes med å holde meg i øra

Sylvi Listhaug (Frp) avviser at hun vil la seg styre av sin nye statssekretær fra Venstre.

NYDALEN (Nettavisen): - Selvfølgelig kommer det til å fortsatt være en restriktiv innvandringspolitikk, og jeg kommer til å være gjenkjennelig på det området, slår Sylvi Listhaug (Frp) fast overfor Nettavisen.

Onsdag overtok hun styringen også over regjeringens justispolitikk, i tillegg til innvandringspolitikken, og ble Norges nye superminister.

- Det er jeg ydmyk til, for det vil kreve en enorm innsats fra meg å sette meg inn i disse sakene og jobbe videre. Men jeg er veldig motivert. Det handler om tryggheten til innbyggerne våre, sier Listhaug.

- Det er mange som har prøvd



Med seg på laget får hun altså Venstre-politiker Sveinung Rotevatn som statssekretær, som tidligere har vært svært kritisk til Listhaug.

Men selv mener hun at det vil gå helt fint.

- Jeg tror det vil gå veldig bra. Sveinung Rotevatn er en meget erfaren politiker og det er en styrke i en sånn rolle som jeg er i nå på et så stort fagfelt. Han er også jurist, så jeg ser fram til å samarbeide med ham videre, sier statsråden.

- Tror du han er satt inn i ditt departement for å holde deg litt i øra?

- Det er veldig mange opp gjennom mitt liv som har prøvd å holde meg i øra, men det er ingen som har lyktes med det. Men jeg er sikker på at vi skal få til et godt samarbeid, sier Listhaug, og understreker at de har en felles, politisk plattform de skal jobbe etter.

Rotevatn: - Det vil gå bra



Rotevatn svarer også diplomatisk om sin nye sjef på denne dagen.

- Jeg er sikker på at det kommer til å gå kjempebra. Vi skal jobbe for den samme politikken som er forankret i regjeringsplattformen mellom Venstre, Frp og Høyre - og jeg håper vi skal gjennomføre så mye som mulig av den, sier han til Nettavisen.

- Så du er ikke satt inn som en slags vaktbikkje fra Venstre for å passe litt på Sylvi Listhaug?

- Jeg er satt inn som statssekretær for å gjennomføre en politisk plattform, og det ser jeg fram til å gjøre, svarer han.

Den ferske statssekretæren sier han foreløpig ikke har fått tildelt arbeidsoppgaver, men at de nå skal sette seg ned for å finne ut av det.

- Kamp mot nettmonstre

Listhaug understreker at regjeringserklæringen inneholder «gode innstramminger» i innvandringspolitikken.

- Ikke minst på familiegjenforening, så det er noe jeg selvfølgelig kommer til å gjennomføre og som er viktig framover, sier hun.

Hun forteller at hun også vil ta opp kampen mot overgripere på nett.

- Det å satse nå på å gå etter overgripere, pedofile som holder på på nett - eller monstre som jeg kaller dem - det er et arbeid jeg ønsker å intensivere, sier Listhaug til Nettavisen, og legger til:

- Politiet er et av de viktigste virkemidlene og personene for å ivareta folks trygghet. Jeg er opptatt av å møte politifolk, være ute i felt og få innspill til hvor skoen trykker, sier hun.

Selv om Listhaug får et utvidet ansvarsområde, mister hun ansvaret for integreringspolitikken. Dette overføres til Kunnskapsdepartementet.

