Listhaug: – Det er så trist at du gir deg som leder

Frp-nestleder Sylvi Listhaug roser Siv Jensen for hennes innsats for partiet gjennom alle år. Hun er også trist for at Jensen nå trekker seg.

– Det er så trist at du gir deg som leder, Siv. Takk for en fantastisk innsats for Frp gjennom alle disse årene, Siv! Du har gjort en formidabel innsats for partiet!, skriver Listhaug på sin Facebook-profil. – Du har ledet partiet til tidenes beste valgresultat for Frp og i regjering. Vi har jobbet sammen siden 2001 og jeg kjenner deg som en tvers igjennom real person, dyktig, hardtarbeidende og omsorgsfull! Heldigvis fortsetter du som leder til mai og på Stortinget til oktober, skriver Listhaug videre og avslutter posten med et hjerte. Jensen anbefaler at Sylvi Listhaug blir partiets neste leder og at Ketil Solvik-Olsen blir første nestleder (©NTB)

